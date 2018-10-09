Kavgada Atılan Kavanoz, Belediye Otobüsünün Camını Kırdı

SAMSUN'da iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada atılan cam kavanoz, durağa yanaşan belediye otobüsünün camını kırdı. Otobüsteki yolcular panik yaşarken, kavga edenler olay yerinden kaçtı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, İlkadım ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında, bir kişi karşı tarafa cam kavanoz fırlattı. Kavanoz, bu sırada durağa yanaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait, M.A. yönetimindeki 55 BBL 51 plakalı yolcu otobüsünün yan camına isabet etti. Otobüsün camı kırılırken yolcular kısa süreli korku ve panik yaşadı. Kavga edenler ise olay yerinden kaçtı.

Yolcular camı kırılan otobüsten indirilerek, başka otobüsle yollarına devam etti. Yola düşen cam kırıkları temizlik görevlilerince süpürülerek temizlendi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Samsun