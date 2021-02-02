Kavgada arkadaşını öldürdü

ŞANLIURFA'da, kavga ettiği arkadaşı Osman Resul tarafından silahla vurulan Mehmet Kılıç (25), yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'da, kavga ettiği arkadaşı Osman Resul tarafından silahla vurulan Mehmet Kılıç (25), yaşamını yitirdi.

Ekmekli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün, Mehmet Kılıç ile Osman Resul arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Resul, yanındaki tabancayla Mehmet Kılıç'a ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Mehmet Kılıç'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, olay sonrası kaçan Osman Resul ise jandarmaya teslim edildi. Resul, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK