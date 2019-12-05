Kavgada araya giren oğlunu sırtından vurdu
Haberler » 3. Sayfa » Kavgada araya giren oğlunu sırtından vurdu - Haberler

Kavgada araya giren oğlunu sırtından vurdu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, eşini darbeden kişiyi araya girerek kendisine müdahale eden oğlunu tüfekle sırtından vurarak, yaraladı.

05.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:30
Kavgada araya giren oğlunu sırtından vurdu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, eşini darbeden kişiyi araya girerek kendisine müdahale eden oğlunu tüfekle sırtından vurarak, yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Damarlı Mahallesinde meydana geldi. H.D., iddiaya göre evde, eşini darp etmeye başladı. Çiftin oğlu E.D., araya girerek, babasına müdahale etmeye çalıştı. Bunun üzerine baba H.D. kendisine ait evdeki tüfeği aldı. Babasının elindeki tüfeği gören E.D., evden kaçmak istedi. Oğlunun kaçtığını gören baba tüfeği ateşleyerek, oğlunu sırtından vurdu. E.D. ihbar üzerine olay olay yerine gelen ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. E.D'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. E. D. ilk ifadesinde babasının annesini darp ederken araya girdiğini, sonra da babasının kendisini vurduğunu anlattı. Gözaltına alınan H.D. ise Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler