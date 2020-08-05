Kavgada Afganistan uyruklu genci öldüren 3 kişi tutuklandı Kavgada Afganistan uyruklu genci öldüren 3 kişi tutuklandıSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada Afganistan uyruklu F.V.'yi (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavgada Afganistan uyruklu genci öldüren 3 kişi tutuklandı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada Afganistan uyruklu F.V.'yi (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 Ağustos'ta İstanbul'dan Adapazarı Tepekum Mahallesi'ne bayramlaşmak için gelen Afganistan uyruklu F.V. burada çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan F.V. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir besi çiftliğinde çalıştığı öğrenilen F.V.'yi daha önceden tartıştığı arkadaşı J.M.'nin, İstanbul'dan Afgan uyruklu arkadaşlarını çağırıp, döverek bıçakladıklarını tespit etti. Polisin yaptığı soruşturmada, şüphelilerin İstanbul Esenyurt'ta bir evde saklandıkları öğrenildi. Adrese gerçekleştirilen operasyonda, Afganistan Uyruklu J.M. (26), M.A. (25), R.A. (26) ve M.M. (23) isimli şüpheliler, saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye sevk edilen J.M, M.A. ve R.A, tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA