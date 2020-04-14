"Kavga var" diye gittiler, alkışlarla karşılandılar Çanakkale'nin Biga ilçesinde 'kavga' ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle camlara çıkan vatandaşların alkışlarıyla karşılandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 'kavga' ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle camlara çıkan vatandaşların alkışlarıyla karşılandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz çalışan polis ekiplerine bir jest de Biga halkından geldi. Biga İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayan Ayazma Caddesi sakinleri bölgede kavga olduğuna dair ihbarda bulundular. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, cam ve balkonlara çıkarak kendilerini alkışlayan vatandaşlarla karşılaştı.

Vatandaşlar, bölgeye gelen emniyet güçlerinin Polis Haftası'nı kutlayarak pasta ikram ettiler. Polis ekipleri ise duygulanarak kendilerini alkışlayan vatandaşlara teşekkür etti. O renkli anlar, bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA