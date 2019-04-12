Kavga Var' Diye Çağrılan Polislere Sürpriz

DİYARBAKIR'da bir grup genç, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle polis ekiplerine sürpriz yaptı. '155 Polis İmdat' hattını arayıp kavga ihbarı yapan gençler, gelen polisleri pasta ve 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganlarıyla karşıladı.

Merkez Bağlar İlçesi'nin Bağcılar Mahallesi'nde oturan bir grup genç, Polis Haftası nedeniyle sürpriz hazırladı. Gençler, '155 Polis İmdat' hattını arayıp Ayşe Şan Parkı'nda kavga olduğu ihbarında bulundu. Merkezden, kavgaya müdahale etmek için yönlendirilen polisler ise karşılarında ellerinde pasta ile bekleyen gençleri gördü. Gençlerin 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları eşliğinde üzerinde 'Polis Haftanız kutlu olsun' yazılı pastadaki mumu üfleyen polisler, onlara teşekkür etti.

- Diyarbakır

Kaynak: DHA