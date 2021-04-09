Son dakika haberleri | 'Kavga var' diye çağrılan polislere pasta sürprizi
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Son dakika haberleri | 'Kavga var' diye çağrılan polislere pasta sürprizi

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre 'Kavga var' diye çağrılan polislere pasta sürprizi Kırklareli'nde bir grup otomobil tutkunu Polis Haftası nedeniyle sürpriz hazırladı.

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'Kavga var' diye çağrılan polislere pasta sürprizi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir grup otomobil tutkunu Polis Haftası nedeniyle sürpriz hazırladı. "Kavga var" ihbarıyla gelen polisler pasta sürpriziyle karşılaştı.

Kırklareli Oto Tim 39 grubu polis haftası nedeniyle bir sürpriz hazırladı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp "kavga var" ihbarında bulundu. Kavgaya müdahale etmek için yönlendirilen polisler karşılarında pasta ile bekleyen grubu görünce önce şaşırdılar sonra teşekkür ettiler. Halkın güvenliğini sağlamak için görev yapan polislerin haftasını kutlayan Kırklareli Oto Tim 39 ardından maske ve sosyal mesafe kuralına da dikkat ederek bir süre müzik eşliğinde ihbara gelen polis ekiplerin alkışladılar.

Kırklareli Oto Tim 39 grup başkanı Coşkun Akdere Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü kapsamında bir sürpriz hazırladıklarını belirterek "Polis Teşkilatımızın 176. yılında sahte bir ihbarda bulunduk. Daha sonra olay yerine gelen polislerimize pasta ve çiçek taktim ettik. Polislerimizin 176. yılı kutlu olsun" dedi.

Sürprize gelen polis ekipleri şaşkınlık yaşadıklarını dile getirerek "Sosyal medyada görüyorduk. Hiç aklıma gelmedi bizde yapılacağı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Son dakika haberleri | 'Kavga var' diye çağrılan polislere pasta sürprizi
Son dakika haberleri | 'Kavga var' diye çağrılan polislere pasta sürprizi
Son dakika haberleri | 'Kavga var' diye çağrılan polislere pasta sürprizi
Son dakika haberleri | 'Kavga var' diye çağrılan polislere pasta sürprizi
Son dakika haberleri | 'Kavga var' diye çağrılan polislere pasta sürprizi
Son dakika haberleri | 'Kavga var' diye çağrılan polislere pasta sürprizi
Son dakika haberleri | 'Kavga var' diye çağrılan polislere pasta sürprizi
Son dakika haberleri | 'Kavga var' diye çağrılan polislere pasta sürprizi
Son dakika haberleri | 'Kavga var' diye çağrılan polislere pasta sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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