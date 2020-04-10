'Kavga var' diye çağırdıkları polislere pastalı sürpriz
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Polis Haftası, Pamukkale, Polis, kavga, Güncel

'Kavga var' diye çağırdıkları polislere pastalı sürpriz

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerine, Polis Haftası nedeniyle pastalı sürpriz yapıldı.

10.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:21
'Kavga var' diye çağırdıkları polislere pastalı sürpriz

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerine, Polis Haftası nedeniyle pastalı sürpriz yapıldı. Asılsız ihbarda bulunup, senaryo gereği kavga eden gençler, polislerin haftasını kutladı.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan bir grup genç, Polis Haftası nedeniyle koronavirüs önlemleri kapsamında yoğun mesai harcayan polis ekiplerine sürpriz hazırladı. Gençler, '155 Polis İmdat' hattını arayıp, cadde üzerinde kavga olduğu ihbarında bulundu. Merkezden, kavgaya müdahale etmek için yönlendirilen polisler, caddeye gelince önce birkaç gencin sopalarla birbirine saldırdığını görüp siren çaldı. Ardından devriye aracından inip, kavgaya müdahale etmek istedi. Ancak bu sırada gizlenen vatandaşlar, alkış tutup pastayla polislerin yanına geldi. Bir kişi, pastanın üzerindeki mumları yaktı.Mahalle halkı yaptıkları sürprizle polis ekiplerinin Polis Haftası'nı kutladı. Polisler, gruba teşekkür ederek bölgeden ayrıldı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Kaynak: DHA

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