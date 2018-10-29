Kavga Sırasında Olay Yerinden Geçen Kadın Silahla Yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde silahlı kavga sırasında olay yerinden geçen kadın isabet eden kurşunla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Belediyeevler Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda silahla ateş açıldığı sırada olay yerinden geçen H.C'in sol bacağına kurşun isabet etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.