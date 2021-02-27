Kavga sırasında fenalaşıp öldü
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Kavga sırasında fenalaşıp öldü

27.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:49
Kavga sırasında fenalaşıp öldü

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavga sırasında fenalaşan A.Ç. (46) yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavga sırasında fenalaşan A.Ç. (46) yaşamını yitirdi. A.Ç.'nin kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilirken kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

Çay ilçesinde bağlı Yeşilyurt köyünde para meselesi yüzünden husumetli olan ailelerin çocukları C.K. (23) ile D.Ç. (20) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya gençlerin babaları H.K. (43) ile A.Ç. de dahil oldu. Kavga sırasında, kalp hastası olduğu belirtilen A.Ç. bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne götürülen A.Ç. kurtarılamadı. Jandarma ekipleri C.K. ve babası H.K.'yi gözaltına aldı. A.Ç.'nin üzerinden çıkan ruhsatsız tabanca ve içerisindeki 7 mermili şarjöre ise jandarma el koydu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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