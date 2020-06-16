Kavga sırasında fenalaşan şahıs hayatını kaybetti Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada aniden fenalaşan 45 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada aniden fenalaşan 45 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan Ziyaddin T. (42) ile Ali Çelik (45) karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar yumruk yumruğa birbirlerine girdi. Kavga esnasında Çelik, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Çelik'i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ziyaddin T.'yi gözaltına aldı. Ziyaddin T.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, ilk incelemelere göre kafasına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA