Kavga sırasında başına odunla vuran eşini karnından bıçakladı
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Kavga sırasında başına odunla vuran eşini karnından bıçakladı

03.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:27
Kavga sırasında başına odunla vuran eşini karnından bıçakladı

DÜZCE'de Barış Ç. (30), kavga sırasında başına odunla vuran eşi Hanife Ç.'yi (25) karnından bıçakla yaraladı.

DÜZCE'de Barış Ç. (30), kavga sırasında başına odunla vuran eşi Hanife Ç.'yi (25) karnından bıçakla yaraladı. 

Olay, Çavuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Ç. ile eşi Hanife Ç. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hanife Ç. eşinin başına odunla vurdu. Barış Ç. ise mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini karın bölgesinden bıçakladı. Hanife Ç.'nin çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Hanife Ç., Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Barış Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Kavga sırasında başına odunla vuran eşini karnından bıçakladı
Kavga sırasında başına odunla vuran eşini karnından bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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