Kavga, "Kolonya ve Şeker İkramı" ile Tatlıya Bağlandı

VEYSEL KARA - Gümüşhane'de "hakaret ve kasten yaralama" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan şüpheli, uzlaştırma yoluna giderek SGK İl Müdürlüğünde bir gün boyunca vatandaşlara güler yüz gösterip kolonya, şeker ikram ederek yargılanmaktan kurtuldu.

Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi gören kanser hastası annesi için 26 Mart 2018'de yeşil reçeteli ilaç yazdırmak isteyen 30 yaşındaki Yaşar Altun, görevli doktorun talebini kabul etmemesine tepki gösterince ikili arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Bu sırada muayene için sıra bekleyen hastalardan Gökhan Külekçi ile Altun arasında başlayan sözlü tartışma ise kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavganın ardından yapılan incelemede, Altun hakkında, "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Soruşturma dosyasını inceleyen cumhuriyet savcısı Ömer Faruk Eser, kavgaya ilişkin dosyayı uzlaştırma yoluna gidilmesi amacıyla uzlaştırmacı Harika Turan'a gönderdi.

Taraflarla 2 gün boyunca görüşen Turan, müşteki Külekçi'nin talebi doğrultusunda Altun'u, bir gün boyunca bir kamu kurumunda gelenleri karşılayarak onlara güleryüz gösterip şeker, kolonya ikram etme konusunda ikna etti.

Uzlaşmanın ardından Altun, bir gün boyunca SGK İl Müdürlüğüne gelenleri kapıda şeker ve kolonya ile karşıladı.

"İnsanlara daha sakin olmalarını tavsiye ediyorum"

Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin yatağa bağlı ve kanser hastası olduğunu belirterek, yeşil reçeteli ilacını yazdırmak üzere Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne geldiğini söyledi.

Burada doktorun kendisine yeşil reçeteli ilacı hastanın kendisi olmadan yazamayacağını bildirmesi üzerine agresifleştiğini belirten Altun, şöyle devam etti:

"Doktorla bağrıştık ve ben kapıyı çarpıp dışarı çıktım. O sırada sıra bekleyenlerden birisi ile sözlü münakaşa yaşadık. Benim zaten canım yanıyordu. Çileden çıktım. Tabii ki pişmanım. Ben normalde öyle birisi değilim. Annemin durumundan dolayı psikolojim çok bozuktu. O sırada yumruklaştık. Doktor da sıra bekleyen hasta da benden şikayetçi oldu."

Altun, doktorla olan davasının sürdüğünü ancak sıra bekleyen hasta ile uzlaştıklarını ifade ederek, "Burada bir gün boyunca gelenlere şeker ve kolonya ikram ediyorum. Güleryüz göstererek ve şeker dağıtarak cezamı çekiyorum. Normalde yapmamam gerekiyordu, pişmanım." dedi.

İnsanlara daha sakin olmalarını tavsiye eden Altun, "Kimseyle münakaşa etmesinler. Bu yöntem bana ilginç geldi ve hoşuma da gitti. Yaptığım hatanın farkındayım. Bu da bana bir hayat dersi oldu." diye konuştu.

"İnsanlar birbirini anladığında sorunlar rahatlıkla çözülür"

Uzlaştırmacı olarak görev yapan Kelkit Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Harika Turan da kendisine gelen dosya neticesinde müşteki ve şüpheliyi uzlaştırmak için gayret gösterdiğini söyledi.

İlk anda tarafların birbirine karşı sert bir tavır takındığını ancak karşı karşıya gelip empati yapınca tavır değişikliğine gidildiğini kaydeden Turan, şöyle konuştu:

"Müşteki, Altun'un bir gün boyunca hastanede çalışmasını istedi ancak ben kendisini şüphelinin bir gün boyunca SGK İl Müdürlüğü'nde gelenlere kolonya ve şeker ikram edip güler yüz göstererek edinimini gerçekleştirmesini, bunun anlamlı olacağını izah ettim. Kendisi ve şüpheli de bunu kabul etti. Bu dava açılsa yaşayacağı sıkıntı ve sonunda çıkacak karardan bu şekilde kurtulmuş oldu. Burada uzlaşmayı sağlayan en önemli unsur, pişmanlık ve empati duygusudur."

Turan, basit suçlarda mahkemenin meşgul edilmemesi için uzlaştırmacıların görev yaptığına işaret ederek, insanların bu tür olaylarda empati yaparak birbirini anladığında sorunların rahatlıkla çözüldüğünü sözlerine ekledi.