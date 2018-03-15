Kavga İhbarıyla Çağırdıkları Polislere "Afrin" Sürprizi Yaptılar

Osmaniye'de kız öğrenciler, yurtta kavga çıktığı yönünde sahte ihbarla çağırdıkları polis ekiplerini Türk bayraklarıyla karşılayarak, sloganlarla Zeytin Dalı Harekatı'na destek oldu.

Kredi ve Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, harekata desteklerini farklı bir şekilde göstermek amacıyla, polise yurtta kavga çıktığına yönelik ihbarda bulundu.

Yurt binasına giden polis ekiplerini Türk bayrakları ve "Bu millet sizinle gurur duyuyor" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla karşılayan öğrenciler, cep telefonu ışıklarıyla da Afrin yazısı oluşturdu.

Şaşkınlıklarını gizleyemeyen polisler, öğrencilere yaptıkları sürpriz nedeniyle teşekkür etti.

Ekipler, yurttan ayrılırken araçların sirenlerini çalarak öğrencilere destek verdi.