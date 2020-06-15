Kavga ihbarında bulunarak jandarma ekiplerine süpriz kutlama yaptılar Sakarya'nın Akyazı ilçesinde vatandaşlar kavga ihbarında bulunarak jandarma ekiplerine süpriz kutlama yaptı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde vatandaşlar kavga ihbarında bulunarak jandarma ekiplerine süpriz kutlama yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi sakinleri Jandarma Genel Komutanlığının 181. Yıl dönümünde farklı bir etkinlik düşünerek süpriz kutlama gerçekleştirdi. Mahallede kavga var diyerek jandarmaya ihbarda bulunan vatandaşlar, jandarma ekipleri gelince süpriz yaptı. Pasta kesen mahalle sakinlerine jandarma ekipleri yaptıkları süprizden dolayı teşekkür etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA