Kavga İhbarına Giden Polislere Sürpriz Kutlama

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibi, kavga yerine sürpriz kutlamayla karşılaştı.

Kentte spor salonu işleten milli tekvando antrenörü Kerim Delle, öğrencileriyle iş yerinden bıçaklı kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine haber merkezindeki görevli memurlar, olay yerine polis ekiplerini sevk etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz ekipler, kısa sürede olay yerine ulaştı.

Ekipler, spor salonuna girdiklerinde sporcu çocukların "sürpriz" diye bağırmasıyla polisler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Daha sonra sporcu çocuklar polislere karanfil verdi.

Delle, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü, dolasıyla böyle bir sürpriz hazırladıklarını belirterek "155 polis imdat hattını arayarak kavga ihbarında bulunduk. Kavgaya gelen polislere çocuklarımızla sürpriz yaparak karanfil hediye ettik. Polis teşkilatının canıgönülden kutluyoruz." diye konuştu.