Kavga ihbarına giden polislere meşaleli karşılama
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Kayseri, Polis, kavga

Kavga ihbarına giden polislere meşaleli karşılama

Kavga ihbarına giden polislere meşaleli karşılama Kayseri'de bir grup vatandaş, 'Kavga' ihbarı yaptıktan sonra olay yerine gelen polis ekiplerine meşaleli sürpriz yaptı.

13.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:14
Kavga ihbarına giden polislere meşaleli karşılama

Kavga ihbarına giden polislere meşaleli karşılama

KAYSERİ - Kayseri'de bir grup vatandaş, 'Kavga' ihbarı yaptıktan sonra olay yerine gelen polis ekiplerine meşaleli sürpriz yaptı.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesinde bir grup esnaf ve vatandaş, 112'yi arayarak Oğulcuklu Caddesi üzerinde kavga olduğu ihbarında bulundu. İhbarın ardından 2 ekip otosu, kısa süre içerisinde olay yerine geldi. Bu sırada esnaf ve vatandaşlar, polis ekiplerinin gelmesiyle beraber meşale yaktı ve polisleri alkışladı. Vatandaşlar, polislerin, Polis Haftası'nı kutlayarak, moral verdi. Çevrede bulunan apartman sakinleri de, pencerelerden polisleri alkışladı.

Vatandaşlar, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin' diyerek, polislere görevlerinde başarılar diledi.

Kavga ihbarına giden polislere meşaleli karşılama

Kaynak: İHA

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