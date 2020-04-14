Kavga ihbarına giden polislere çiçekli karşılama
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Balıkesir, Gönen, kavga, 3. Sayfa

Kavga ihbarına giden polislere çiçekli karşılama

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kavga ihbarına giden polisler çiçeklerle karşılanınca, ilginç görüntüler ortaya çıktı.

14.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:07
Kavga ihbarına giden polislere çiçekli karşılama

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kavga ihbarına giden polisler çiçeklerle karşılanınca, ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde korona virüs sebebiyle kuruluşunun 175. yıl dönümü etkinlikleri iptal edilen polislere vatandaştan destek geldi. Kavga ihbarı alan polisler olay yerine gittiğinde vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Kurtuluş Mahallesi 123 Sokak ve Şener Uğur Sokak'ta oturan vatandaşlar tarafından yapılan kavga ihbarına giden polisler, gördükleri karşısında hem şaşkına döndü hem de büyük mutluluk yaşadı.

Polisleri çiçeklerle karşılayan mahalle sakini, "Arkadaşlar sizlere bu yoğun çalışma döneminde, bir nebze de olsa rahatlatmak için polis haftası dolayısıyla mahallemiz olarak organizasyon yaptık. Sizler bizler için varsınız. Gece ve gündüz demeden çalışıyorsunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun, Allah ayağınıza taş değdirmesin" diye konuştu.

Polisler ise, "Bizler de emniyet teşkilatı olarak sizleri seviyoruz. Sizler için hizmetteyiz. Siz de sağlığınız için lütfen evde kalın" şeklinde konuşarak vatandaşlara teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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