Kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekibi, bayram sürpriziyle karşılaştı.
24.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:09
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekibi, bayram sürpriziyle karşılaştı.
İpek Mahallesi sakinleri, 155 Polis Hattı'nı arayarak, mahallede kavga çıktığını bildirdi. İhbar üzerine mahalleye giden polis ekipleri, çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. Sürpriz karşısından şaşıran polisler, mahalle sakinleri ile bayramlaşıp, teşekkür etti.
Kaynak: DHA