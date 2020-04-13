Kavga ihbarına giden polise tatlı sürprizi
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Aksaray, Polis, kavga, 3. Sayfa

Kavga ihbarına giden polise tatlı sürprizi

Aksaray'da korona virüs kapsamında geniş güvenlik önlemi alarak etkin bir mücadele sergileyen polise kavga ihbarında bulunan gençler tatlı sürprizi yaptı.

13.04.2020 21:11 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:11
Kavga ihbarına giden polise tatlı sürprizi

Aksaray'da korona virüs kapsamında geniş güvenlik önlemi alarak etkin bir mücadele sergileyen polise kavga ihbarında bulunan gençler tatlı sürprizi yaptı.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da etkin bir mücadele sergileyen polis ekiplerine gençlerden tatlı bir sürpriz geldi. 24 saat aralıksız görev yapan, korona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında geniş güvenlik önlemleri alarak 65 yaş üstü ile kronik pastaların tüm ihtiyaçlarını karşılayan polis ekiplerini arayan gençler, Büyük Bölcek Mahallesi Cumartesi Semt Pazarı içerisinde kavga ihbarında bulundu. Kısa süre içerisinde olay yerine intikal eden polis ekipleri kavgaya müdahale etmek için otomobilden aşağıya inince gençler tarafından alkışlarla karşılandı. Ne olduğunu anlayamayan polis ekiplerine gençler tarafından tatlı ikram edilerek korona virüs ve diğer tüm olaylara karşı halkın can ve mal güvenliğini sağlamak kapsamında etkin bir mücadele sergiledikleri için teşekkür edildi. Ellerinde tatlı tepsileriyle gelen gençler polis ekiplerine tatlı ikramında bulundu.

"Her zaman sizlerin yanındayız"

Gençlere teşekkür eden polis ekipleri, "Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Her zaman sizlerin yanındayız. Bizde elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlerde bize böyle bir sürpriz yaparak mutlu ettiniz. Çok teşekkürler. Şu anda sosyal mesafelerimizi de korursak daha iyi olur. Çok teşekkürler, şimdi görevimizin başına geçelim" dedi.

Gençler ise, "Polise uzanan eller kırılsın" sloganları ile "Polis ekiplerimize bir jest yaptık. Kavga ihbarı var diye Cumartesi Pazarı içine çağırdık. Onlarda geldiler olay yerine. ve onlara tatlı ikramında bulunduk. Emniyetimizin bu zor günlerinde yanında olarak destek verdik. Kavga ihbarında bulunduk. Sağ olsunlar onlarda hemen geldiler. Tatlı ikramında bulunduk" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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