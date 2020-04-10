Kavga ihbarına giden polise pasta sürprizi
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Polis, kavga, Güncel

Kavga ihbarına giden polise pasta sürprizi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekibine Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapan esnaf, pasta kesti.

10.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:54
Kavga ihbarına giden polise pasta sürprizi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekibine Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapan esnaf, pasta kesti.

Asfalt Mahallesi'nde esnaf arasında kavga olduğu ihbarını alan Emniyet Müdürlüğünce bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz söz konusu bölgeye ulaşan polis ekipleri, sürpriz bir kutlama ile karşılaştı

Oto galerisi esnafı polis ekipleri için kaldırım üzerine kurdukları masada pasta kesti.

Polise çay ikramında da bulunan esnaf daha sonra birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Polisler kendileri için sürpriz kutlama yapan esnafa teşekkür etti.

Kavga ihbarına giden polise pasta sürprizi

Kaynak: AA

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