Kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekibine pasta sürprizi

Malkara ilçesinde kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerine, mahalle sakinlerince pasta ikram edildi.

Malkara ilçesinde kavga ihbarına giden polis ve sağlık ekiplerine, mahalle sakinlerince pasta ikram edildi.

Camiatik Mahallesi 75. Yıl İlkokulu civarında yaşayan vatandaşlar, 155 ve 112 hatlarını arayarak yaralamalı kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu.

Bölgeye iki polis ekibinin yanı sıra ambulansla sağlık personeli de sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, kavga edermiş gibi yapan vatandaşların birden bire oyun havası oynamaya başladığını ve pastayı görünce tebessüm etti.

Mahalle sakinlerinden Erdinç Pilan, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede büyük gayret gösteren sağlık çalışanları ve emniyet mensuplarına moral vermek amacıyla sürpriz bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Pilan, tüm emniyet ve sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Pastayı kesen polis ve sağlık ekipleri bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA