Kavga ihbarına giden polis ve sağlık çalışanlarına sürpriz
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Kavga ihbarına giden polis ve sağlık çalışanlarına sürpriz

Kavga ihbarına giden polis ve sağlık çalışanlarına sürpriz
05.05.2020 00:25 | Son Güncelleme: 05.05.2020 00:27

Kavga ihbarına giden polis ve sağlık çalışanlarına sürpriz Tekirdağlı gençler roman havası oynayarak moral verdiler Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bıçaklı sopalı yaralamalı kavga ihbarına giden polis ve sağlık çalışanları, ilginç bir sürprizle karşılaştı.

Kavga ihbarına giden polis ve sağlık çalışanlarına sürpriz

Tekirdağlı gençler roman havası oynayarak moral verdiler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bıçaklı sopalı yaralamalı kavga ihbarına giden polis ve sağlık çalışanları, ilginç bir sürprizle karşılaştı. İhbarı veren mahalleli ise, pasta sürprizi yaparak, roman havası eşliğinde ekipleri karşıladı.

Camiatik Mahallesi 75. Yıl İlkokulu civarında, 155 ve 112'ye yaralamalı sopalı kavga ihbarı verildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra ambulans da sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, ilginç bir manzarayla karşılaştı. İhbarı veren mahalleli sakinleri, önce pasta sürprizi yaptı sonrasında ise seslendirilen roman havası eşliğinde göbek atıp oynadı.

Etkinliği hazırlayan Erdinç Pilan, "Korona virüs ile mücadelede büyük gayret gösteren sağlık çalışanlarımız ve emniyet mensuplarımıza moral vermek amacıyla bir sürpriz düzenledik. Hem onlara destek vermek hem de halkımıza moral vermek için böyle bir şey düşündük. Tüm sağlık çalışanlarımıza ve emniyet mensuplarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Kavga ihbarına giden polis ve sağlık çalışanlarına sürpriz

Kaynak: İHA

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