Kavga ihbarına giden polis uyuşturucu madde ele geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kavga ihbarına giden polis uyuşturucu madde ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kavga ihbarına giden polis uyuşturucu madde ele geçirdi

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kavga ihbarına giden polis uyuşturucu madde ele geçirdi.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kavga ihbarına giden polis uyuşturucu madde ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göktaş köyünde kavga ihbarı üzerine bölgeye gitti. Olay yerine ulaşan ekipler, A.A. isimli şahsın aracının arkasına bir şeyler atması üzerine şüphelenerek arama yaptı. Yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Gülper Özdemir Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Ersun Yanal Ümit Öztürk Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kavga ihbarına giden polis uyuşturucu madde ele geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 21:15:56. #1.15#
title