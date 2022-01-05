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Kavga ihbarına giden polis aranması olan torbacıyı yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kavga ihbarına giden polis aranması olan torbacıyı yakaladı Arnavutköy'de gece saatlerinde bir iş yerinde kavga olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri olayla alakası olduğunu düşündüğü bir kişiye GBT yaptı.

Kavga ihbarına giden polis aranması olan torbacıyı yakaladı

İSTANBUL - Arnavutköy'de gece saatlerinde bir iş yerinde kavga olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri olayla alakası olduğunu düşündüğü bir kişiye GBT yaptı. Yapılan GBT de daha önceden de aranması olan uyuşturucu satıcısı kıskıvrak yakalandı yapılan aramada 580 gr uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, dün gece saat 01: 30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Eliaçık Sokakta meydana geldi. Bir dükkan içerisinde kavga olduğuna dair ihbar alan polis olay yerine gitti. Ekipler, şüpheli gördükleri bir kişiye GBT yaptı. Yapılan GBT'de çoğunlukla genç kesim tarafından tanına ve rap tarzı müzikle uğraşan Emrah D.'nin aranması olduğu tespit edildi. Olay yerinde gözaltına alınan şahsın evinde yapılan arama esnasında 5 poşet uyuşturucu maddenin camdan aşağıya atıldığı fark edildi. Bina çevresinde yapılan çalışma da 580 Gr. uyuşturucu madde ele geçirildi. Emrah D. polis merkezine götürülürken işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kavga ihbarına giden polis aranması olan torbacıyı yakaladı

Kavga ihbarına giden polis aranması olan torbacıyı yakaladı

Kavga ihbarına giden polis aranması olan torbacıyı yakaladı

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