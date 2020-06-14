Kavga ihbarına giden jandarmaya pasta ve meşale sürprizi
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Kavga ihbarına giden jandarmaya pasta ve meşale sürprizi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma ekibine mahalle sakinlerince pasta ikram edildi.

14.06.2020 01:50 | Son Güncelleme: 14.06.2020 02:15

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma ekibine mahalle sakinlerince pasta ikram edildi.

Gönence Mahallesi'nde gençler arasında kavga olduğu ihbarı üzerine jandarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz söz konusu bölgeye ulaşan jandarma ekibi, mahalle girişinde gençler tarafından meşalelerle karşılandı.

Mahalle Muhtarı Bayram Ali Ayten de Jandarma Tim Komutanı Astsubay Cihan Ölçü'ye çiçek verdi.

Ölçü daha sonra "Jandarmanın 181. yılı kutlu olsun" yazılı pastayı kesti ve ilk dilimleri mahallenin en yaşlı kadınlarına ikram etti.

Astsubay Ölçü, burada yaptığı konuşmada, hazırladıkları sürprizden dolayı mahallenin gençlerine teşekkür ederek, "Böyle mutlu olaylarla karşılaşmak isteriz. Jandarma Genel Komutanlığı ve İl Jandarma Alay Komutanlığı adına hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun." dedi.

Mahallenin gençlerinden Erdinç Pilan ise jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutlamak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Gençlerden Cansunur Çetin de vatandaşların güvenliği için gece gündüz çalışan tüm güvenlik görevlilerine teşekkür etti.

Ardından gençler bir süre oyun havaları eşliğinde oynadı.

Jandarma için hazırlanan sürpriz kutlama programına AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme ve mahalle muhtarları da katıldı.

Kavga ihbarına giden jandarmaya pasta ve meşale sürprizi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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