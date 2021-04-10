Kavga ihbarına gelen polislere pastalı sürpiz

BURSA'da kavga ihbarında bulunan mahalleli, gelen polis ekiplerini güllerle ve pastayla karşılayıp, onların Polis Haftası'nı kutladı.

BURSA'da kavga ihbarında bulunan mahalleli, gelen polis ekiplerini güllerle ve pastayla karşılayıp, onların Polis Haftası'nı kutladı. Polis ekipleri, kendileri için hazırlanan pastayı elleriyle çocuklara yedirdi.

Merkez Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 10'uncu Gonca Sokak'ta oturan vatandaşlar, polis teşkilatının kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü dolayısıyla görev başındaki polis memurlarına sürpriz yapmak istedi. Yaklaşık 50 kişilik pasta yaptıran mahalleli, polis ihbar hattını arayarak sokakta kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, ellerinde güllerle bekleyen çocukları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Alkışlarla sokağa giren ekipler, önce vatandaşlara teşekkür etti, ardından da kendileri için hazırlanan çardağa geçerek pasta kesti.

PASTAYI ELLERİYLE ÇOCUKLARA YEDİRDİLEREkipler, kendileri için hazırlanan pastayı çocuklara elleriyle yedirdi, mahalleliye dağıttı.Mahallede oturan Satılmış Koçak, herkesin sürpriz için organize olduğunu ifade ederek, "Bizler bunu yılbaşından beri planlıyorduk. Şu içerisinde bulunduğumuz pandemiden ötürü polisimize biraz moral olsun istedik. Allah onlardan razı olsun. Bütün mahalle organize olduk ve böyle bir plan yaptık" dedi.

Kutlamanın ardından megafonla ekiplere teşekkür eden ekipler, siren çalarak sokaktan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN