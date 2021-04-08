KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTA SÜRPRİZİ
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KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTA SÜRPRİZİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da esnaf, kavga ihbarında bulunarak çağırdıkları polislerin haftasını kutladı, pasta kesti.

ERZURUM'da esnaf, kavga ihbarında bulunarak çağırdıkları polislerin haftasını kutladı, pasta kesti.

Merkez Palandöken ilçesinde düğün salonu işletmecisi Rufayil Hakan Bostancı ile fırın işletmecisi Nezir Yıldız, 155 Polis İmdat hattına kavga ihbarında bulundu. Kavganın büyük olduğu ihbarı üzerine ekipler, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki olay yerine yönlendirildi. Kavgaya müdahale etmek için araçlarından inen polisler, esnafın alkışları ve yaş pastayla karşılandı. Gördüklerine şaşıran polisler, "Çok sağolun da biz kavgaya geldik" dedi. Ekip otolarından inen polislerin yanına giden esnaf, pasta keserek ikramda bulundu. Polis ekipleri, sürpriz kutlama için esnafa teşekkür etti.

Düğün salonu işletmecisi Rufayil Hakan Bostancı, "Polislerimizin bizler için gece gündüz zaman sarfettiğini gördük. Esnaf olarak oturup düşündük, onlara güzel bir mutluluk yaşatmak istedik. Önce kavga var diye yaptığımız ihbarın ardından polis ekiplerimiz sözde olay yerine gelince karşılama yaptık. Bizler de Yıldızkent esnafı olarak, düğün salonu ve fırın işletmecileri olarak polislerimizin bu güzel gününü kutluyoruz. Bir nebze de olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Pandemi sürecinde polis memurlarımız gerçekten çok hizmet ettiler bizler için, inşallah sağlıklı günler yakında olur. Biz her daim polisimizin, askerimizin yanındayız. Bayrak inmez, ezan dinmez, şehitler ölmez, her şey vatan için, Alllah onların ayağına taş değdirmesin" dedi.

Polislere sürpriz bir kutlama yapmaya karar verdiklerini belirten Nezir Yıldız ise "Komşum Rufayil beyle düşünük polis haftasını kutlamak için bir plan yaptık. Nasıl kutlayalım derken 'kavga var' diye ihbarda bulunmaya karar verdik. Onlar kavgaya gelirler, karşılama yapıp, bir pasta keselim, polis haftasını kutlayalım dedik. Böyle bir işe başvurduk inşallah yanlış yapmamışızdır. Gelen polislerimiz pastalarını kesip yediler. Allah onları başımızdan eksik etmesin, bizi onlarsız etmesin. Onlar var oldukça biz varız. Onlar bizi korudukça güçleniyoruz, gücümüzü onlardan alıyoruz. Yaptığımız bu sürprizle bir kez daha polisimizin olaylara ne kadar çabuk intikal ettiklerini de bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu.

Haber merkezinin kavgayla ilgili durumu sorduğu polisler, "Esnaf polis haftası için kutlama organize etmiş" cevabını verdi. Sürpriz kutlama ve pasta ikramı sonrası polis ekipleri bölgeden ayrıldı.

KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTA SÜRPRİZİ
KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTA SÜRPRİZİ
KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTA SÜRPRİZİ
KAVGA İHBARINA GELEN POLİSLERE PASTA SÜRPRİZİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:15:53. #1.15#
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