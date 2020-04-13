Kavga ihbarına gelen polislere alkışlı kutlama
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Şanlıurfa, Polis, kavga

Kavga ihbarına gelen polislere alkışlı kutlama

Kavga ihbarına gelen polislere alkışlı kutlama Polisi kavga ihbarı ile arayan esnaf olay yerine gelen polisi alkışlayarak Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir esnaf polis haftasının 175'inci yılında ilginç bir kutlama yaptı.

13.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:05
Kavga ihbarına gelen polislere alkışlı kutlama

Kavga ihbarına gelen polislere alkışlı kutlama

Polisi kavga ihbarı ile arayan esnaf olay yerine gelen polisi alkışlayarak Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir esnaf polis haftasının 175'inci yılında ilginç bir kutlama yaptı.

Siverek ilçesinde mobilyacılık yapan esnaf Mustafa Çiftçi polis haftasını kutlamak amacıyla, 155 Polis İmdat hattını arayarak, kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri alkışlarla karşılandı. Esnaf Çiftçi tüm polis teşkilatı mensuplarına teşekkür ederek, 175'inci yıllını kutladı, Çiftçi emniyet güçlerine daha önce hazırladığı hediye paketleri verdi.

'polis teşkilatının yanında olduklarını ve bu zor süreçte azda olsa moral ve motivasyon vermek amacıyla böyle bir etkinlik düşündüklerini' belirten esnaf Mustafa Çiftçi," Bugün bilindiği gibi polis teşkilatının 175' inci yılı. Bizde emniyet mensuplarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik ve böyle bir etkinlik yaptık ve çokta güzel oldu. Arkadaşlara da ve bize de çok güzel bir moral oldu, inşallah bu salgın bir an önce biter ve herkes rahat eder" diye konuştu.

Polis ekipleri de günlerini kutlayan esnaf Çiftçi'ye teşekkür etti.

Kavga ihbarına gelen polislere alkışlı kutlama

Kaynak: İHA

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