Kavga ihbarına gelen jandarmaya şaşırtan sürpriz
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Kavga ihbarına gelen jandarmaya şaşırtan sürpriz

Kavga ihbarına gelen jandarmaya şaşırtan sürpriz Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gençler arasında kavga olduğuna yönelik ihbara giden jandarma ekipleri pasta ve meşalelerle karşılandı.

14.06.2020 00:41 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:14

Kavga ihbarına gelen jandarmaya şaşırtan sürpriz

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gençler arasında kavga olduğuna yönelik ihbara giden jandarma ekipleri pasta ve meşalelerle karşılandı.

Gönence Mahallesi'nde telefonla aranan 156'ya, 'gençler arasında kavga var' ihbarı verildi. Kısa sürede mahalleye gelen jandarma ekipleri ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Vatandaşlar, jandarma ekiplerini, pasta ve meşalelerle karşılayarak, sevgi gösterisinde bulundu.

Astsubay Cihan Ölçü: Bizi çok duygulandırdınız

Jandarma teşkilatının 181. kuruluş yılında böyle bir sürprizin, kendilerini duygulandırdığını ifade eden Malkara İlçe Jandarma görevlisi Astsubay Cihan Ölçü, "Bu güzel karşılama için Jandarma Genel Komutanlığı Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı adına çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Böyle bir sürpriz bizi çok duygulandırdı" diye konuştu.

Gönence Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Ayten, jandarmanın 181. yılını kutlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Etkinliği düzenleyen Erdinç Pilan, "Jandarmamızın 181. yılı nedeniyle muhtarımız ve Gönence halkıyla bir araya gelerek, kutlama yaptık" dedi.

Kavga ihbarına gelen jandarmaya şaşırtan sürpriz

Kaynak: İHA

Manşet

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