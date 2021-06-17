Kavga ihbarına gelen jandarma ekiplerine sürpriz

Kayseri'de bir fabrika çalışanları, kavga ihbarı yaparak çağırdıkları jandarma ekiplerine pastalı sürpriz yaptı.

Kayseri'de bir fabrika çalışanları, kavga ihbarı yaparak çağırdıkları jandarma ekiplerine pastalı sürpriz yaptı.

Kayseri'de bir fabrika çalışanları, Jandarma Teşkilatı'nın 182. yıl dönümü dolayısıyla jandarma ekiplerine sürpriz yapmak istedi. 156'yı arayarak çalıştıkları fabrikada büyük bir kavga olduğunu söyleyen çalışanlar, jandarmayı çağırdı. Kısa süre içerisinde fabrikaya gelen ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Volkan yakarak ve alkışlarla jandarma ekiplerini karşılayan fabrika çalışanları, üzerinde "Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıldönümü kutlu olsun" yazılı pasta da kesti.

Ekipler de vatandaşların huzurunu ve güvenliğini korumak için her zaman görevlerinin başlarında olduklarını söyleyerek, yetkililere teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı