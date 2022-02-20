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Kavga ihbarı ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kavga ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta Kızlar plajında kavga ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Kızlar plajında kavga ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kızlar Plajında meydana geldi. İddiaya göre iki arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kısa sürede tartışmaya müdahale etti. Şahısların bir birimden şikayetçi olmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zonguldak, Polis, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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