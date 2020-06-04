Kavga ettikleri kişiyi bacağından vurdular 3 gözaltı KARABÜK'te, R.K. kavga ettiği kişi tarafından tabanca ile ateş edilmesi sonucu bacağından vuruldu.

KARABÜK'te, R.K. kavga ettiği kişi tarafından tabanca ile ateş edilmesi sonucu bacağından vuruldu. Yaralanan R.K. tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Beşbinevler Mahallesi'nde meydana geldi. R.K. ile aralarında husumet olan kişiler sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Gruptan bir kişi tabanca ile ateş ederek, R.K.'yi bacağından vurdu. R.K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden otomobil ile kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralan R.K. yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Görgü tanıklarının ifadesi üzerine, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA