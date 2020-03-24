Kavga ettikleri kişilerden özür dilemeye gelince gözaltına alındılar DENİZLİ'de Gökhan Ç. ve arkadaşı Soner G.'nin alacakları olduğunu iddia ettikleri fabrika yetkilileri ile aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

DENİZLİ'de Gökhan Ç. ve arkadaşı Soner G.'nin alacakları olduğunu iddia ettikleri fabrika yetkilileri ile aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki arkadaşın av tüfeği bir anda ateş aldı. Yaralananın olmadığı kavganın ardından kaçan 2 arkadaş, özür dilemek için olay yerine dönünce gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Merkezefendi ilçesinin Bozburun Mahallesi, 7068 Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Ç. ve arkadaşı Soner G., malzeme tedariği yaptıkları makine üretimi yapılan fabrikaya geldi. İki arkadaşla alacakları olduğunu iddia ettikleri fabrika yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Ç. ve Soner G. otomobillerinden av tüfeğini alıp, geri döndü. Çıkan arbedede av tüfeği bir anda ateş aldı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Silah sesine koşan fabrika çalışanları, ikilin elindeki av tüfeğini aldı. Bu sırada Gökhan Ç. ve Soner G., panikle geldikleri otomobile binip, uzaklaştı.

BARIŞMAK İÇİN GERİ DÖNDÜLER

İhbar üzerine polis ekipleri, olay yerinde gelip, Gökhan Ç. ve Soner G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı fabrikaya Olay Yeri İnceleme ekipleri, sevk edildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptığından habersiz olan Gökhan Ç. ve Soner G. özür dilemek ve barışmak için fabrikaya dönünce, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA