Kavga ettiği yaşlı adamı, başını taşla ezerek öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kavga ettiği yaşlı adamı, başını taşla ezerek öldürdü

08.12.2020 21:14 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:18
Kavga ettiği yaşlı adamı, başını taşla ezerek öldürdü

ANKARA'da, kağıt toplayıcısı Batuhan Y. (20), çıkan kavgada husumetlisi Ali Rıza Koçak'ı (60) başını taşla ezerek öldürdü.

ANKARA'da, kağıt toplayıcısı Batuhan Y. (20), çıkan kavgada husumetlisi Ali Rıza Koçak'ı (60) başını taşla ezerek öldürdü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Çankaya ilçesi Marmara Sokak'ta bulunan metruk apartmanda meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan Batuhan Y. ile Ali Rıza Koçak sokakta karşılaştı. İkili arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokaktaki terk edilmiş binaya giren Batuhan Y. ile Ali Rıza Koçak, kavgayı burada da sürdürdü. Batuhan Y., kavganın devamında yerde bulduğu taşla Koçak'ın başına vurdu. Koçak, aldığı darbelerle yerde hareketsiz kalırken, Batuhan Y. yaşlı adama vurmaya devam etti. 

SUÇÜSTÜ YAKALANDIBu sırada kavgaya şahit olan bir kişi polise haber verdi. Dakikalar içinde adrese gelen polis, Batuhan Y.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kavganın başladığı sokağı emniyet şeridi ile koruma altına alarak, olay yerinde incelemede bulundu. Koçak'ın cansız bedeni, daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı. 

Görüntü dökümü:

- Olay yeri

- Polis ve sağlık ekibinin çalışması

- Metruk bina

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

İlgili Haberler

20 yaşındaki genç, kavga ettiği yaşlı adamı başını taşla ezerek öldürdü
20 yaşındaki genç, kavga ettiği yaşlı adamı başını taşla ezerek öldürdü
Yaşlı adamın tek başına oturduğu ev yangında kullanılamaz hale geldi
Yaşlı adamın tek başına oturduğu ev yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika! Alacak kavgasında yakın arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Son dakika! Alacak kavgasında yakın arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Sinan Gümüş Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Silah Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kavga ettiği yaşlı adamı, başını taşla ezerek öldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 21:18:22. #1.15#
title