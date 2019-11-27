Kavga ettiği şahsı bacağından vurdu
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Kavga ettiği şahsı bacağından vurdu

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazası sonrasında sürücüler arasında yaşanan kavga kanlı bitti.

27.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:32
Kavga ettiği şahsı bacağından vurdu

'de meydana gelen trafik kazası sonrasında sürücüler arasında yaşanan kanlı bitti. Kaza yapan taraflar birbirlerine tekme tokatla saldırdı. Ardından şahıs karşısındaki kişiyi silahla bacağından vurdu.

Çekmeköy'de gece saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi, Şahinbey Caddesi'nde iki otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazanın ardından taraflar birbirlerine saldırdı. Kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu. Kavgaya karışan şahıslardan biri silahını çekip karşısındaki kişiyi bacağından vurdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken iki kişi de polis tarafından gözaltına alındı. Kaza sonrası kavga eden şahsın karşısındaki kişiyi silahla vurduğu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

(Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Kavga ettiği şahsı bacağından vurdu
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