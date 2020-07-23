Kavga ettiği kişiyi yolda takip eden şahıs, kasten çarparak ölümüne sebep oldu
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Kavga ettiği kişiyi yolda takip eden şahıs, kasten çarparak ölümüne sebep oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavga, araç kovalamacası ile devam etti.

Kavga ettiği kişiyi yolda takip eden şahıs, kasten çarparak ölümüne sebep oldu
23.07.2020 01:16 | Son Güncelleme: 23.07.2020 01:19

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavga, araç kovalamacası ile devam etti. Köy yolunda yaşanan kovalamaca sırasında kasten çarptığı otomobille dengesini bozduğu motosikletin sürücüsünün karşıdan gelen kamyonun altında kalarak feci şekilde can vermesine sebep olan bir kişi tutuklandı.

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü Keşan'ın Sazlıdere Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.T. (18) ve H.D.T (13) ile Onur Yenigün (21) ve Mustafa Dirican (19) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Yaşanan kavganın ardından grup ayrıldı, sonrasında motosikletine binen Onur Yenigün, arkasına Mustafa Dirican'ı da alarak olay yerini terk etti; ancak kişiler arasında yaşanan münakaşa bununla bitmedi.

Olay yerini terk eden iki kişiyi 59 PL 630 plakalı bir araçla takip etmeye başlayan M.E.T de yanına aldığı H.D.T ile diğer iki kişinin peşine düştü. Bir süre köy yolunda yaşanan kovalamacanın ardından M.E.T, motosiklete yaklaşarak aracı ile kasten motosiklete çarptı ve dengesinin bozulmasına sebep oldu.

Bu sırada motosiklet karşı taraftan gelmekte olan A.E. yönetimindeki kamyonun altında kaldı. Kazayı gören araç sürücüsü M.E.T ise kaza yerinden uzaklaşarak kaçtı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde motosikleti süren Onur Yenigün'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kaza anında arkada bulunan Mustafa Dirican, Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya karışan kamyon sürücüsü A.E. ve kazaya sebebiyet verip kaçan M.E.T. gözaltına alındı, bacağı kırılan Mustafa Dirican'ın hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Yürütülen soruşturmanın ardından kamyon sürücüsü serbest bırakılırken, ölüme sebebiyet veren M.E.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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