Kavga ettiği kişiyi bıçakla öldürdü

04.09.2019 10:16

Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.D. (18) ve B.D. (15), aralarında husumet bulunan Tahir Gökçen (17) ile 200 Evler Mahallesi'nde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, Gökçen'i kalbinden ve karın boşluğundan bıçakladı.

Ağır yaralanan Gökçen, özel araçla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan H.D. ve B.D. ise polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA