Kavga ettiği kişinin aracını kaçırıp intikam için camlarını kırdı - Kavga ettiği kişinin aracını kaçırıp intikam için camlarını kırdı Samsun'da kavga ettiği şahsın anahtarını alarak otomobilini kaçıran şahıs aracın camlarını kırdı.

- Kavga ettiği kişinin aracını kaçırıp intikam için camlarını kırdı SAMSUN - Samsun'da kavga ettiği şahsın anahtarını alarak otomobilini kaçıran şahıs aracın camlarını kırdı. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki U.Ç. kavga ettiği S.Ö.'nün kavga sırasında çaktırmadan otomobilinin anahtarını alıp aracı kaçırdı. Daha sonra otomobili Kavacık Mahallesi'nde terk eden U.Ç. intikam için aracın camlarını da kırdı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili U.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan U.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kaynak: İHA