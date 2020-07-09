Kavga ettiği kişilerin üzerine tüfekle ateş açtı: 7 yaralı
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Kavga ettiği kişilerin üzerine tüfekle ateş açtı: 7 yaralı

EDİRNE'de E.Ö. (17), kavga ettiği kişilerin üzerine av tüfeğiyle ateş açtı.

Kavga ettiği kişilerin üzerine tüfekle ateş açtı: 7 yaralı
09.07.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:46

EDİRNE'de E.Ö. (17), kavga ettiği kişilerin üzerine av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda 7 kişi yaralanırken, havaya ateş açarak teslim olmayı reddeden E.Ö., polisin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Cavuşbey Mahallesi Büyük Zincirlikuyu Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde oturan E.Ö., husumetli olduğu grupla karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö., kaçarak Pamukçular Sokak üzerindeki evine gitti. E.Ö., peşinden gelen grubun üzerine evinin penceresinden av tüfeğiyle ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden H.A., Y.A., C.A., N.T., K.K., M.T., O.Ç. yaralandı. 

POLİS EVE BASKIN YAPTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri E.Ö.'ya, 'teslim ol' çağrısında bulundu. Çağrıya uymayan E.Ö., bu kez tüfekle havaya ateş etti. Bunun üzerine polis ekipleri de tabancalarını çıkararak, havaya ateş açtı. Şüphelinin bulunduğu evde çocukların da olduğunu belirleyen polis, evi ablukaya alarak, düzenlediği operasyonla E.Ö.'yü etkisiz hale getirdi. E.Ö., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA

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