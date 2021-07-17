Kavga ettiği kişilerden kaçarken otomobilin altında kalarak yaralandı
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Kavga ettiği kişilerden kaçarken otomobilin altında kalarak yaralandı

Kavga ettiği kişilerden kaçarken otomobilin altında kalarak yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre kavga ettiği kişilerden kaçmaya çalışan yabancı uyruklu Hıdır Hamidu (21), otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre kavga ettiği kişilerden kaçmaya çalışan yabancı uyruklu Hıdır Hamidu (21), otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. 

Olay saat 21.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Hıdır Hamidu, iddiaya göre Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 3 kişi tarafından darbedilince, elektrikli bisikletine binerek kaçmak istedi. Kavga ettiği kişilerin koşarak arkasından geldiğini farkeden Hamidu, bu kez bisikletinden inerek koşmaya .aşladı. Cadden yolun karşısına geçmeye çalışan Hamidu'ya, Alaattin Genç (37) yönetimindeki 16 LEA 14 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Hamidu, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamudu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturmaya başlatan polis, kazaya karışan araç sürücüsü Genç'in ifadesine başvurdu. Polis, Hıdır Hamidu'nun kavga ettiği 3 kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.


Kavga ettiği kişilerden kaçarken otomobilin altında kalarak yaralandı
Kavga ettiği kişilerden kaçarken otomobilin altında kalarak yaralandı
Kavga ettiği kişilerden kaçarken otomobilin altında kalarak yaralandı
Kavga ettiği kişilerden kaçarken otomobilin altında kalarak yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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