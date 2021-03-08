Kavga ettiği kardeşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kavga ettiği kardeşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

08.03.2021 03:18 | Son Güncelleme: 08.03.2021 03:22
Kavga ettiği kardeşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

ANKARA'da A.Ç., çıkan tartışmanın ardından kardeşi A.Ç.'yi pompalı tüfekle bacağından vurdu.

ANKARA'da A.Ç., çıkan tartışmanın ardından kardeşi A.Ç.'yi pompalı tüfekle bacağından vurdu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 35'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 kardeş bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın ardından A.Ç., evden aldığı pompalı tüfekle kardeşi A.Ç.'ye sokak ortasında ateş etti. Abisinin açtığı ateşle bağacından vurulan A.Ç., olay yerinden geçen taksi ile hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli A.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, yaralanan kardeşi A.Ç.'nin hastaneki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kavga ettiği kardeşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Murat Balcı Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Erol Bulut Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kavga ettiği kardeşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 03:22:31. #1.16#
title