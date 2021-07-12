Kavga ettiği husumetlisini kamyonetle ezip metrelerce sürükledi...Dehşet anları kamerada

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Kavga ettiği husumetlisini kamyonetle ezip metrelerce sürükledi.

Kavga ettiği husumetlisini kamyonetle ezip metrelerce sürükledi...Dehşet anları kamerada

Husumetlisini kamyonetle böyle ezdi

Kamyonetinin altında metrelerce sürüklenen vatandaş ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahıs, kavga ettiği husumetlisine kamyonetle çarpıp 200 metre sürükledi. Kamyonun altında onlarca metre sürüklenen vatandaş ağır yaranırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi D100 Karayolu yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrasında kamyonetine binen G.Ş., kavga ettiği şahısların üzerine sürdü. G.Ş., idaresindeki kamyonet ile kavga ettiği Necmi G.'ye çarptı. Kamyonun altında sıkışan Necmi G. yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kamyonetin kaldırıma çıkması ile Necmi G. sürüklenmekten kurtulurken, G.Ş. ise kamyoneti ile hızla olay yerinden uzaklaştı.

Metrelerce sürüklenen vatandaş ağır yaralandı

Olayı gören vatandaşlar Necmi G.'nin yardımına koşarak, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Necmi G., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Necmi G.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Şüpheli G.Ş. ise olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay anı kamerada

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olay anı ise cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen olayda, kamyonetin Necmi G.'ye çarptığı, daha sonra hızla ilerleyen kamyonetin altında sürüklediği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören