Silahlı Saldırgan, Kavga Ettiği Dolmuş Şoförü Yerine Başkasını Vurdu

Samsun'da bir kişi, tartıştığı dolmuşçu yerine aynı hatta çalışan başka dolmuş şoförünü silahla ağır yaralayarak kaçtı.

DOLMUŞ ŞOFÖRÜ YERİNE BAŞKASINI VURDU

Olay, İlkadım ilçesi Yabancılar Pazarı girişinde bulunan dolmuş hatlarının dur-kalk yaptığı yerde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen kişinin, bir dolmuş şoförü ile kavga ettiği iddia edildi. İddiaya göre, olaydan kısa bir süre sonra yanında arkadaşıyla dolmuşların bulunduğu yere gelen kimliği belirsiz şahıs, kavga ettiği adam yerine başka bir adama tabanca ile ateş açtı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Dolmuş şoförü Kadir Arslan açılan ateş sonucunda karnından yaralandı. Kurşunlardan biri Arslan'a isabet ederken, olay yerinde patlamamış bir mermi daha buldu. Durumu ağır olan Arslan, başka bir dolmuş şoförü tarafından Gazi Devlet Hastanesine götürüldü. Arslan'ı yaralayan şahıs ise yanındaki arkadaşıyla birlikte otomobille olay yerinden kaçtı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kadir Arsan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şahısları arama çalışmaları devam ediyor.