KAVGA ETTİĞİ AĞABEYİNİ SATIRLA YARALADI - Haberler
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KAVGA ETTİĞİ AĞABEYİNİ SATIRLA YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de börekçi dükkanı işleten kardeşler arasında çıkan kavgada Şenol S., ağabeyi Tuncay S.'yi satırla yaraladı.

EDİRNE'de börekçi dükkanı işleten kardeşler arasında çıkan kavgada Şenol S., ağabeyi Tuncay S.'yi satırla yaraladı. Tuncay S. hastaneye kaldırılırken, polis Şenol S.'yi gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde Çilingirler Caddesi üzerindeki börekçi dükkanında meydana geldi. Birlikte dükkanı işleten Şenol S. ile ağabeyi Tuncay S., arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Şenol S., börek kesmede kullanılan satırla ağabeyi Tuncay S.'yi karnından yaraladı. Kavganın daha da büyümesini çevrede bulunanlar önlerken, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Yaralı Tuncay S., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı. Şenol S. ise yarı çıplak halde işyerinin ikinci kat penceresine çıkarak, çevredekilere, "Adam olsanız beni polise, jandarmaya şikayet etmezdiniz. Hepinizi tek tek vuracağım" diye bağırdı. İşyerinden aldığı bir demir bardak ve elindeki satırı da pencereden kendisini görüntüleyen gazetecilere atan Şenol S., gelen polis ekiplerince gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAVGA ETTİĞİ AĞABEYİNİ SATIRLA YARALADI

KAVGA ETTİĞİ AĞABEYİNİ SATIRLA YARALADI

KAVGA ETTİĞİ AĞABEYİNİ SATIRLA YARALADI

KAVGA ETTİĞİ AĞABEYİNİ SATIRLA YARALADI
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Haber: KAVGA ETTİĞİ AĞABEYİNİ SATIRLA YARALADI - Haberler
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