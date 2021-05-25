Kavga ederken ayırdığı gençler otomobiline zarar verdi
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Kavga ederken ayırdığı gençler otomobiline zarar verdi

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | 3. Sayfa

- İyilik yaptı kötülük buldu Kavga ederken ayırdığı gençler otomobiline zarar verdi Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga eden iki gencin ayıran adamın otomobili bir gece sonra taşlandı.

- İyilik yaptı kötülük buldu

Kavga ederken ayırdığı gençler otomobiline zarar verdi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga eden iki gencin ayıran adamın otomobili bir gece sonra taşlandı. Aracına zarar veren kişilerin kavgada ayırdığı gençler olduğunu iddia eden adam şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Orhaniye Mahallesi Akkavak Sokakta meydana geldi.

Aydoğan Mut, 4 gün önce sokakta 2 gencin kavga ettiğini gördü. Gençleri uyararak ayırdı. Gençler olay yerinden uzaklaştı. İddiaya göre 2 genç 1 gün sonra Aydoğan Mut'un sokakta park halinde olan 16 KGG 50 plakalı aracını çizdiler. Dün gece aynı gençler, Mut'un aracına kaldırım taşlarıyla saldırdılar. Saldırı sırasında 2 şahsın aracının camlarını kırdığını gören Mut, aşağı indiğinde şahısları bulamadı. Saldırı sonucu aracın camları kırılırken, aracın içinde kaldırım taşları bulundu.

Olayı anlatan Aydoğan Mut, "Bizim mahallenin çocukları sokakta top oynuyorlardı. Biz de onları seyrediyorduk. O sırada sokaktaki 2 çocuk kavga etmeye başladı. Bende onları ayırmaya çalıştım. Sonrasında 2 çocuk, kin güdüp Aracımı çizdiler. Bu akşam aracımın camlarını kırdılar. Sonra kaçtılar. Şikayetçiyim. Ben onlara insanlık yaptım onlar bana bunu yaptılar. Benim canımı yaktılar onlar bana bunu reva gördüler. Allah büyük. Adalete polisimize güveniyoruz." dedi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kavga ederken ayırdığı gençler otomobiline zarar verdi
Kavga ederken ayırdığı gençler otomobiline zarar verdi
Kavga ederken ayırdığı gençler otomobiline zarar verdi
Kavga ederken ayırdığı gençler otomobiline zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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