Kavga edenlere sosyal mesafeyi uymamaktan para cezası kesildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir ilde kavga edenlerin gözaltına alınarak her birine sosyal mesafeye uymamaktan ceza kesildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir ilde kavga edenlerin gözaltına alınarak her birine sosyal mesafeye uymamaktan ceza kesildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ilimizde bir grup kavga etti. Elbette gözaltına alındılar. Ancak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 TL ceza kesildi. Valimizi tebrik ederim" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA