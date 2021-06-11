Kavga eden yabancı uyruklu 3 hurdacı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kavga eden yabancı uyruklu 3 hurdacı tutuklandı

Kavga eden yabancı uyruklu 3 hurdacı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da hurda toplayan yabancı uyruklu iki grubun birbirine saldırması sonucu 3 kişinin yaralandığı kavgada 3 şahıs mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da hurda toplayan yabancı uyruklu iki grubun birbirine saldırması sonucu 3 kişinin yaralandığı kavgada 3 şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı'nda hurda toplayan yabancı uyruklu iki grup arasında bölge meselesi nedeniyle kavga çıkmış, kavgada Zülfikar Sofiali, Mustafa Sofiali ve Muhammed Sofiali yaralanarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, olayla ilgili olarak 4 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri tamamlanan yabancı uyruklu 4 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşı küçük olduğu öğrenilen 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kız kaçırma kavgasında kan döküldü! Amca mezara, yeğeni hapse girdi
Kız kaçırma kavgasında kan döküldü! Amca mezara, yeğeni hapse girdi
Mahalleyi karıştıran olay! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişiyi linçten polis kurtardı
Mahalleyi karıştıran olay! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişiyi linçten polis kurtardı
Son dakika haberi! Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgası kamerada
Son dakika haberi! Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgası kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Özgür Özel Bülent Turan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Fatma Turgut Fahriye Evcen Rahşan Gülşan
Spor Ali Koç Merih Demiral Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kavga eden yabancı uyruklu 3 hurdacı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 17:33:40. #1.13#

title