KAVGA EDEN LİSELİLERE ESNAF MÜDAHALE ETTİ - Haberler
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KAVGA EDEN LİSELİLERE ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da otobüs durağında kavga eden lise öğrencisi iki gruba, bölgedeki bir esnaf, elindeki sopayı sağa sola sallayarak müdahale etti.

FIRAT, MALATYA (DHA) - DİYARBAKIR'da otobüs durağında kavga eden lise öğrencisi iki gruba, bölgedeki bir esnaf, elindeki sopayı sağa sola sallayarak müdahale etti. Yoldan geçen motokurye durup esnafı sakinleştirirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında meydana geldi. Okul çıkışı lise öğrencisi iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruklaşan gruptakilerden bazıları yanlarındaki bıçak çekti. Bu sırada bölgede esnaflık yapan bir kişi, elindeki sopayla öğrencilere müdahale etti. Olayı görüp duran motokurye, sopayı sağa sola sallayan esnafı sakinleştirdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalık grubu dağıttı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kavganın ardından polis ekipleri, bir süre tedbir amaçlı bölgede bekledikten sonra ayrıldı.

KAVGA EDEN LİSELİLERE ESNAF MÜDAHALE ETTİ

KAVGA EDEN LİSELİLERE ESNAF MÜDAHALE ETTİ

KAVGA EDEN LİSELİLERE ESNAF MÜDAHALE ETTİ

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