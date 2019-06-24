Kavga eden iki kardeş birbirini demir makasıyla yaraladı
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde iki kardeş birbirini demir kesme makasıyla yaraladı.
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde iki kardeş birbirini demir kesme makasıyla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Duran E. (25) ve Abdullah E. (30) hesap açtırmak için, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki banka şubesinin önünde buluştu.
Bu sırada kardeşler arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Demir kesme makasının da kullanıldığı kavgada, kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kavga sırasında bankanın camı da makas darbesiyle kırıldı.
112 Acil Servis ekiplerince bir özel hastaneye kaldırılan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Son Dakika Haberleri